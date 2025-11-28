«Эффект Долиной» в США. Кэти Перри отсудила у ветерана $1,8 млн за срыв сделки с домом

Американская певица Кэти Перри отсудила у 86-летнего американского ветерана Карла Уэсткотта 1,8 млн долларов. Судебные разбирательства шли вокруг покупки дома в Калифорнии, сообщает портал NME.

В 2020 году Перри и Уэсткотт договорились о продаже дома в Монтесито за 15 млн долларов. Позже ветеран заявил, что при подписании предварительного договора он был под сильным воздействием обезболивающих.

В результате мужчина отказался продавать дом. Суд встал на сторону Перри и не стал признавать недееспособность Уэсткотта.

Изначально Перри требовала взыскать с мужчины 4,7 млн долларов с учетом оплаты арендованного жилья и расходов на ремонт. Но судья снизил сумму компенсации до 1,8 млн долларов.

28 ноября суд приговорил фигурантов по делу певицы Ларисы Долиной к лишению свободы сроком от 4 до 7 лет. Ранее кассационный суд оставил в силе решение о возврате народной артистке квартиры стоимостью 112 миллионов рублей, которую она продала под давлением мошенников. После случая с Долиной суды в России начали чаще вставать на сторону продавцов, которые, по их словам, действовали по указке мошенников, и возвращать им квартиры.