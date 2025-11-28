Ранний брак, молодая вдова и королева экрана: женщины Александра Градского

28 ноября 2021 года из жизни ушел легендарный композитор Александр Градский. Артист запомнился не только своими хитами, но и бурной личной жизнью, которую обсуждала вся страна. Starhit вспомнил биографию знаменитости в день его смерти.

Главная муза

Александр Градский (при рождении — Фрадкин) родился 3 ноября 1949 года в интеллигентной семье в Копейске Челябинской области. Его отец работал инженером-механиком, а мама была выпускницей ГИТИСа. Именно она привила наследнику любовь к музыке и искусству.

В девятилетнем возрасте Александр переехал вместе с родителями в Москву, где пошел в музыкальную школу. Творческий потенциал Градского раскрылся не сразу: юноша часто получал плохие оценки, однако в 14 лет будущий композитор твердо решил, что должен стать певцом.

Мать всегда поддерживала Александра Борисовича и верила в его талант. Ее смерть стала потрясением для музыканта. Он сразу же взял фамилию родительницы, чтобы почтить ее память.

«Мама была даже не музой, она была барометром или, ну не знаю, человеком, который в жизни, в своей профессиональной состоятельности являлся для меня примером. Как рассказывал папа, она на смертном одре, уже практически ничего не говоря, в течение последнего дня все время повторяла мое имя», — рассказывал артист.

По словам Градского, он всю жизнь мысленно советовался с родительницей, представляя, как бы мама отреагировала на тот или иной его поступок. Сама семейная драма стала катализатором для творчества: в 14 лет композитор написал свое первое стихотворение, а уже спустя два года основал популярную рок-группу «Славяне».

Ранний брак и кинозвезда

Александр Борисович хвастался тем, что всегда пользовался популярностью у красивых женщин, не соответствуя при этом принятым стандартам о привлекательности. В молодости у композитора было много романов, но по-настоящему он влюбился лишь в девушку по имени Наталья. Градский на тот момент уже был известным музыкантом: играл в группе «Скоморохи» и сотрудничал с режиссером Андреем Кончаловским.

Роман продолжался несколько месяцев и чувства стали угасать. Тогда Градский решил спасти отношения и сделал предложение. Сохранить любовь удалось ненадолго — спустя три месяца брака пара окончательно распалась. Наталья позднее вышла замуж за лучшего друга Градского Глеба Мая. Бывшая супруга Александра Борисовича и его приятель до сих пор вместе.

В 1976 году Градский поженился на легенде советского кино Анастасии Вертинской. На тот момент она была невероятно популярна и считалась секс-символом. За плечами артистки был брак с Никитой Михалковым, и встреча с Александром помогла звезде отвлечься. Композитор быстро сблизился с сыном Вертинской от Михалкова, став для мальчика другом.

«Я хоть и был очень неопытным по части воспитания детей, но сразу инстинктивно почувствовал, что Степа нуждается в общении с настоящим отцом. Пару раз даже разговаривал с Никитой Михалковым — в том смысле, что неплохо бы ему зайти», — рассказывал Градский.

Страсть в отношениях влюбленных быстро угасла. Уже в 1978 году они расстались, а официально развод оформили лишь спустя пару лет. Вертинская не любит вспоминать об этом этапе в жизни, считая, что брак был ошибкой.

20 лет брака

Градский может быть и не согласился на развод, но уже в конце 70-х он познакомился с Ольгой Фартышевой. Она была младше композитора на 11 лет, но влюбленных это не смутило. Они поженились в 1980 году и уже через год стали родителями. После появления на свет сына и дочери образ жизни Градского не претерпел особых изменений — артист много работал и был окружен поклонницами.

«Из-за работы я не уделял достаточно внимания детям, особенно в первые годы. Сейчас, конечно, об этом жалею, но уже ничего не исправить. Главное, что мы сохранили близость», — заявлял артист.

Во время третьего брака Градский не раз признавался, что именно мудрость жены позволяла сохранять семью. Сама Ольга была непубличным человеком — вероятно, именно по этой причине семейная жизнь артиста была скрыта от посторонних глаз. Лишь уже в начале 00-х стало известно, что композитор развелся.

Новая любовь

Поначалу появились слухи, что расставание произошло по инициативе супруги, поскольку она якобы встретила новую любовь. Градский сам заявлял, что их брак был гостевым. Жена артиста действительно быстро вступила в новые отношения, но тем временем сам Александр Борисович стал появляться на светских мероприятиях с 19-летней Мариной Коташенко.

По словам Градского, на момент знакомства Коташенко даже не знала, что общается со звездой. Они встретились на улице — Марина и Александр Борисович обменялись телефонами, после чего начали тайно встречаться. Под влиянием избранника девушка поступила во ВГИК. Вместе с композитором она посещала светские мероприятия и путешествовала по всему миру.

«Мне повезло: Марина — тоже Скорпион. А два Скорпиона — это уже пара, вроде самки и самца. И я далеко не самый богатый человек, на которого могла бы рассчитывать Марина. С ее данными она способна заинтересовать мужчину намного богаче, моложе и красивее, чем я. Поэтому мне удобнее считать, что ей нравится быть рядом именно со мной», — говорил артист.

В 2014 году Марина родила сына Александра, а в 2018 году — Ивана. Влюбленные не афишировали эти события, поскольку личная жизнь композитора с молодой женщиной вызывала много негатива. Градский же поддерживал хорошие отношения с наследниками от третьего брака.

В последние месяцы жизни Александр Борисович тяжело болел, но все равно приезжал на съемки «Голоса». 26 ноября 2021 года его госпитализировали в клинику с подозрением на инсульт, где через два дня он скончался. Как выяснилось, незадолго до смерти композитор расписался с Мариной.

Вдова, ее сыновья и дети Градского от предыдущих месяцев бились за право на собственность композитора. Спорили они и о памятнике мэтру: старший сын и дочь предлагали установить 35-тонную глыбу с просветом, где был бы профиль композитора. Марина же подчеркивала, что муж любил лаконичность и черный цвет. По этой причине сейчас на могиле можно увидеть мемориал в темных тонах.