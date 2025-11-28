Ида Галич рассказала о волне токсичного юмора от участников КВН

Популярная российская блогерша Ида Галич, игравшая в КВН, заявила, что столкнулась с насмешками от других участников телеигры, когда начала заниматься блогом.

Об этом она вспомнила в выпуске шоу «Есть вопросики», доступном в соцсети «ВКонтакте».

«Многие КВН-щики, когда у меня что-то получилось в блогерстве, очень жестко меня стебали (...) Когда я стала популярной, очень большая волна этого токсичного юмора [обрушилась]», — пожаловалась Галич.

В то же время ее собеседник, бывший участник команды КВН «Сборная Татнефти» Константин Бутусов, отметил, что многие участники телеигры, когда проигрывали, вспоминали Галич одной и той же фразой.

«Да лучше бы я как Ида Галич, ***, снимал видосы и сейчас бы жил богато», — передал ее юморист.

Ранее Галич рассказала, что составила завещание. Она уточнила, что составила документ до того, как у нее родился второй ребенок, поэтому в нем указан только ее сын Леон.