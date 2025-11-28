Башарова обязали выплачивать алименты на ребенка от третьей жены

Мировой судья в Москве в пятницу, 28 ноября, обязал российского актера Марата Башарова выплачивать алименты на содержание ребенка от его третьей супруги Елизаветы Башаровой (Шевырковой), с которой он расстался в 2020 году.

© Вечерняя Москва

— Мировым судьей судебного участка №354 района Коптево города Москвы 25 ноября 2025 года вынесен судебный приказ по заявлению Башаровой Елизаветы Витальевны о взыскании с Башарова Марата Алимжановича алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка, — передает РИА Новости.

19 ноября актриса Ася Борисова подтвердила, что тайно вышла замуж за Марата Башарова. По ее словам, артист сделал ей предложение в декабре 2023 года. При этом Борисова подчеркнула, что в их семье нет скандалов, и отметила, что они стараются жить «без лишнего шума и внимания».

12 сентября Марат Башаров заявил, что глава его жизни, связанная с алкоголем, закрыта. Также в ответ на вопрос о домашнем насилии актер отметил, что «не распускает руки, а только закатывает».

8 марта российский кинорежиссер Сарик Андреасян заявил, что не собирается снимать в своих работах Марата Башарова из-за того, что он «бьет жен».