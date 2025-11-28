Лепс сделал заявление об артистах, отмывающих репутацию в Донбассе

Певец Григорий Лепс заявил, что относится нейтрально к поездкам своих коллег в Донбасс, которые пытаются улучшить свой имидж. Артист отметил, что не видит оснований для оценок и не собирается это обсуждать, пишет NEWS.ru.

Музыкант добавил, что это идет от души, от сердца, а все остальные сделали свой вывод и живут своей жизнью.

По словам Лепса, многие из этих артистов остаются талантливыми профессионалами, однако придерживаются собственных взглядов на происходящее.

Гордиться им остается лишь этим, потому что «больше нечем», отметил певец.

Ранее Лепс пообещал «отстреливать по периметру» журналистов на своей будущей свадьбе.