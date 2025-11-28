Стало известно, сколько заработает Агаларов на декабрьском концерте

Предприниматель Эмин Агаларов планирует заработать более 27 миллионов рублей на декабрьском концерте. Об этом сообщает «Звездач».

Несмотря на финансовые трудности в бизнес-империи Эмина, включая налоговый долг компании «Калисто ТД» в 1,4 миллиона рублей и проблемы в ресторанном бизнесе, певец не теряет оптимизма.

В начале декабря он организует масштабное шоу. По оценкам Telegram-канала, прибыль от концерта составит не менее 27 миллионов рублей. Билеты, стартовавшие от 2500 рублей, почти полностью раскуплены. Однако часть выручки придется отдать друзьям: вместе с Эмином на сцену выйдут Григорий Лепс, Ани Лорак и Стас Михайлов.

Агаларов задолжал налоговой более миллиона рублей

В минувший понедельник сообщалось, что компания предпринимателя Эмина Агаларова накопила долг перед налоговой инспекцией в размере 1,4 миллиона рублей.

Бизнесмену принадлежит 22,5% доли в ООО «Калисто ТД», а еще 22,5% владеет АО «Крокус». Эта компания занимается ресторанным бизнесом и доставкой еды, но ее прибыль ушла в минус на 6,6 миллиона рублей. Подчеркивается, что пока счета компании не заблокированы.