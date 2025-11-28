Охрана забрала украинский флаг у фаната на концерте рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) в Испании. Об этом сообщает Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

К посту приложен ролик, на котором видно, как охранник забирает у слушателя флаг, а затем комкает его и убирает на сцену.

«Иноагент Моргенштерн после признания Израиля своим новым домом приказывает концертной охране убирать украинские флаги из зрительного зала», — заявляет «Хуже и не скажешь».

При этом сам Моргенштерн не комментировал инцидент.

В январе 2025 года суд арестовал недвижимость Моргенштерна в Истринском районе Подмосковья и Москве. Стоимость арестованных объектов — около 200 миллионов рублей. Причиной стало уголовное дело, возбужденное в сентябре 2024-го по статье о уклонении от обязанностей иноагента.

13 ноября стало известно, что Моргенштерна включили в список нежелательных лиц в Литве, запретив ему въезд в страну. Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас потребовал проверить рэпера на наличие угроз информационной безопасности Литвы в связи с запланированным на 29 ноября 2025 года концертом. Политик утверждал, что Моргенштерн публично выражает уважение Путину и не может четко обозначить принадлежность Крыма.

* признан в РФ иностранным агентом.