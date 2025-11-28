Бородина резко отреагировала на критику в адрес своего мужа

Телеведущая Ксения Бородина резко высказалась по поводу тех, кто критикует ее мужа Николая Сердюкова, называя его «альфонсом». Ее слова приводит Telegram-канал «Звездач».

По словам Бородиной, всегда будут те, кто попрекает мужчину более высоким заработком его жены.

«Если женщина зарабатывает больше, сколько бы ни зарабатывал мужчина, он автоматом становится альфонсом. Заработок сто процентов за миллион переходил. У тебя на карте лежит больше миллиона, даже больше двух миллионов, ты можешь себе многое позволить, но в глазах общественности ты — альфонс», — заявила она.

Напомним, что 3 июня в Барвихе состоялась свадьба Сердюкова и Бородиной. В качестве приданого телеведущая принесла в семью две квартиры общей стоимостью более 270 миллионов рублей, особняк в элитном поселке за 50 миллионов рублей и автопарк на сумму 100 миллионов рублей. У Сердюкова на тот момент из имущества было только парковочное место.