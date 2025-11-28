Стало известно о тайной помощи Киркорова детям Донбасса

Российский иллюзионист, бывший ведущий шоу «Битва экстрасенсов» Сергей Сафронов заявил, что народный артист РФ Филипп Киркоров тайно посещал зону специальной военной операции и оказывал помощь детям Донбасса.

Об этом он рассказал в интервью сайту «Страсти».

«Об этом мало кто знает, но Филипп Бедросович ездил на передовую, бывал на территориях, где идут бои, чтобы повидать артистку из балета», — поделился Сафронов.

Он добавил, что лично видел игрушку, подаренную исполнителем, в детском доме в Горловке.

В феврале 2024 года сообщалось, что Киркоров приехал в Донецкую народную республику с гуманитарной миссией после участия в скандальной «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой. Он посетил больницу в Горловке, а затем отправился в Макеевку, где подарил местным детям краски, раскраски и куклы в виде самого себя.