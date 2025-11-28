Маликов объяснил свою популярность среди молодежи

Певец Дмитрий Маликов объяснил, почему остается одним из самых популярных артистов в соцсетях среди молодежи. Как сообщает Life.ru, перед концертом «Ода Матери» в Кремле он отметил, что весь его секрет кроется в самоиронии.

Маликов признался, что по этой причине он любит «пошутить, поприкалываться». Кроме того, артист активно общается с молодыми людьми и пробует новое.

«Я не закрываюсь, я не зацикливаюсь в своем только стиле и так далее. Вот, опять же, сейчас у меня вот сегодня выходит новогодняя песня, и запланированы коллаборации, совместные рилсы, не буду говорить, с кем, потому что с очень популярными тоже девушками», — добавил Маликов.

Ранее артист признавался, что у него нет четкой формулы превращения песни в хит. По мнению Маликова, реакция зрителей всегда непредсказуема, что делает процесс создания музыки и увлекательным, и сложным.