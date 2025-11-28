«Негативный шлейф»: Долиной предрекли снижение гонораров

Скандал с продажей и возвращением квартиры сильно испортил репутацию певицы Ларисы Долиной. В обществе вокруг ее имени сформировался определенный шлейф, словосочетание «схема Долиной» стало олицетворением мошенничества.

Это неизбежно отразится на гонорарах артистки, заявил музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко.

«Определенный шлейф уже прилепился к Долиной. Появляются объявления с припиской «продаю квартиру не по схеме Ларисы Долиной». Это навредит и репутации артистки», — отметил продюсер в пресс-центре НСН.

Он добавил, что негатив вокруг артистки сформировался не без оснований, напомнив, что покупатель ее квартиры в итоге остался и без недвижимости, и без денег. По мнению Рудченко, в этом году звезда пока не почувствует падения доходов, но в будущем это неизбежно.

«Речь уже не о том, что у нее вырастут какие-то гонорары, там дай Бог, чтобы не было резких понижений», — заявил эксперт.

Напомним, суд оставил квартиру Ларисы Долиной, которую певица продала под воздействием мошенников, в собственности артистки. При этом покупательнице, Полине Лурье, деньги не вернули, а ее иск был отклонен. В последнее время российские суды аннулировали более трех тысяч аналогичных сделок, когда после продажи недвижимости люди сообщали, что стали жертвами обмана. Покупатели лишаются и денег, и жилья. Подробнее о том, что известно о деле, и как «эффект Долиной» повлиял на рынок недвижимости — в материале «Газеты.Ru».