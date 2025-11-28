«Сгинь, чучело!»: Седокова ответила подписчику на обвинения в смерти мужа

Певица Анна Седокова призналась, что после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы она регулярно сталкивается с негативом от людей, поддерживающих окружение спортсмена.

Она старается не отвечать на оскорбления, хотя отдельные сообщения, по ее словам, сильно задевают.

— Сгинь, чучело! — написал Анне Седоковой один из подписчиков.

Она рассказала, что давно стала объектом проекций и агрессии и получает некоторое количество очень болезненных сообщений. Седокова подчеркнула, что не понимает, чем заслужила подобное отношение, но считает, что каждый выбирает свой путь и свои реакции.

— Я сижу и реву уже час, хотя у меня был потрясающий концерт. Но дело в том, что сегодня утром мне пришло сообщение от какого-то человека, он написал: «Чтобы сдохла ты и твои дети», — поделилась певица в своем блоге.

По ее словам, она ежедневно переживает боль утраты и делает все, чтобы память о Тимме осталась светлой, прежде всего для детей.

Ранее родственники покойного баскетболиста подали иск к артистке с требованием отменить ее сделки по совместному имуществу.