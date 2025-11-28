Судьба Любови Полищук: жизнь и смерть народной артистки России

На четверг, 28 ноября 2025 года, пришлась 19-я годовщина смерти народной артистки России Любови Полищук. В эту дату портал News.ru рассказал о ключевых событиях в жизни актрисы.

Путь к славе

Любовь Полищук родилась в Омске в семье строителя и швеи. В детстве она пела в хоре, а после школы отправилась в Москву, где поступила в мастерскую эстрадного искусства.

Полищук впервые появилась на экране в 1974 году - в фильме Григория Александрова «Скворец и лира». Широкую известность актрисе принесла яркая эпизодическая роль в фильме Марка Захарова «12 стульев». Героиня Полищук танцевала танго с Остапом Бендером в исполнении Андрея Миронова.

В числе других работ Полищук в кино - мадемуазель Жаннет в «Приключениях принца Флоризеля», Лариса в «Золотой мине», мисс Куини в «31» июня, Зина в «Интердевочке», жена посла в «Ширли-мырли», Любовь Григорьевна в сериале «Моя прекрасная няня»

Мужья и дети

Первым мужем Полищук стал омский актер Валерий Макаров. В феврале 1972 года у них родился сын Алексей. Он окончил актерский факультет ГИТИСа, снялся более чем в 80 фильмах и сериалах («Ворошиловский стрелок», «Царь», «День выборов 2», «Министерство Всего Хорошего»). В 2010 году у актера родилась дочь.

С 1984 года и до своей смерти Полищук была замужем за художником Сергеем Цигалём. В октябре 1984-го у них родилась дочь Мариэтта Цигаль-Полищук, актриса, широкую известность которой принесла роль в сериале «Раневская». У Цигаль-Полищук есть сын от первого брака.

Болезнь и смерть

В 2005-м Полищук диагностировали онкологическое заболевание позвоночника. Болезнь выявили через несколько лет после серьезной автомобильной аварии, в которой актриса получила травму спины.

Актрисе удалили часть позвоночника, она проходила реабилитацию в частной израильской клинике. В начале марта 2006 года после возвращения в Москву актриса продолжала сниматься в сериале «Моя прекрасная няня». В конце месяца на финальный съемочный день она отпросилась из больницы.

Двадцать пятого ноября 2006 года родственники не смогли разбудить актрису, ее госпитализировали в состоянии комы с гипертоническим кризом. Полищук скончалась во сне через несколько дней, 28 ноября. Ей было 57 лет.