Росгвардия рассказала, где будет служить Macan

Рэпер Macan (настоящее имя - Андрей Косолапов) пройдет военную службу по призыву в отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф. Э. Дзержинского, он будет заниматься охраной правопорядка в Московском регионе. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

В сообщении говорится, что Косолапов прибыл "для прохождения военной службы по призыву" в отдельную дивизию оперативного назначения им. Ф. Э. Дзержинского. Проходя службу в Росгвардии, он будет выполнять задачи по "обеспечению безопасности граждан" и "охране общественного порядка" в Московском регионе.

Вместе с остальными новобранцами Косолапов в ближайшее время пройдет курс молодого бойца, который включает физическую, огневую и специальную подготовку.

В ведомстве отметили, что в разные годы в войсках правопорядка проходили срочную службу многие известные личности. Например, губернатор Московской области Андрей Воробьев, президент и председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф, российские актеры Андрей Чубченко и Антон Макарский.