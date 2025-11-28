Элтон Джон стремительно теряет зрение: «Мне действительно тяжело»

Британский музыкант Элтон Джон признался в интервью Variety, что за последние полтора года потерял зрение на правый глаз, а левый функционирует крайне слабо.

© газета.ру

Джон заявил, что практически лишился возможности читать, смотреть видео и воспринимать визуальную информацию, однако артист сохраняет оптимизм.

«У меня была невероятная жизнь, и надежда есть. Мне просто нужно набраться терпения: однажды наука мне поможет», — сказал артист.

По словам Дэвида Ферниша, партнера музыканта, в лечении певца наметились первые положительные сдвиги. Проведенные процедуры дали улучшения в состоянии левого глаза.

«Приходится улыбаться и терпеть. Иногда мне действительно тяжело. Но в целом у меня прекрасная семья, двое замечательных детей и он», — говорит Джон, указывая на Ферниша, и добавляет: «Пол Маккартни звонит мне по FaceTime, чтобы узнать, как я. Это очень трогательно!»

Также Джон раскрывает, что из‑за проблем со зрением он нашел альтернативный способ общения — через iPad, который позволяет ему видеть собеседников вблизи.

Сэр Элтон Джон, кавалер ордена Британской империи, за свою 50-летнюю карьеру продал более 300 миллионов пластинок. 52 его сингла вошли в британский топ-40, а в США 23 сингла достигали топ-40, из которых 16 попали в десятку, а шесть заняли первое место. Один из самых известных — «Candle in the Wind» 1997 года — разошелся тиражом в 37 миллионов копий.