Названо возможное место службы рэпера Macan

Рэпер Андрей Косолапов, известный под псевдонимом Macan, может пойти на службу в Воздушно-десантные войска (ВДВ) России. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на сотрудника призывного пункта.

По данным источника, артист прибыл в военкомат утром 28 ноября, чтобы оформить документы перед отправкой в армию. Там с Косолаповым якобы провели переговоры представитель воинской части ВДВ с базой в Московской области. Отмечается, что категория здоровья Macan позволяет ему служить в ВДВ.

Ранее сообщалось, что Косолапов попадет на службу в элитный спецназ Росгвардии. По данным Shot, рэпера распределили в центр спецназначения «Витязь». В задачи отряда входит борьба с терроризмом и пресечение массовых беспорядков.

О том, что Macan отправится в армию, стало известно 6 октября. До этого сообщалось, что исполнитель станет фигурантом уголовного дела об уклонении от армии, если не явится в военкомат. Известно, что за год он проигнорировал не менее шести повесток.