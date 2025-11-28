Российский рэпер оплатил штрафы и долги на сотни тысяч рублей

Российский рэпер Давид Нуриев, известный под псевдонимом Птаха, оплатил административные штрафы и задолженности в размере более 300 тысяч рублей. Об этом управление Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП).

Отмечается, что за Нуриевым числились штрафы на общую сумму более 300 тысяч рублей, а также задолженности по жилищно-коммунальным услугам на сумму более 22 тысяч.

«На депозитный счет отделов поступили денежные средства от должника, после чего судебными приставами-исполнителями направлены в адрес взыскателей», — уточнили в ГУ ФССП.

25 ноября сообщалось, что Нуриев годами не платил за «коммуналку» и лишился права распоряжаться квартирой в Москве. По данным Shot, Птаха не платил за жилищно-коммунальные услуги с октября 2017 года — за восемь лет сумма задолженности достигла 372 тысяч рублей. По этой причине была арестована его трехкомнатная квартира площадью 75 квадратных метров в Басманном переулке.

Позже PR-директор музыканта опроверг арест недвижимости из-за многолетней задолженности по оплате коммунальных услуг. По его словам, долги возникали только из-за того, что артист «забывал оплачивать квартиру».