Охлобыстин рассказал о тратах на содержание детей и внуков

Российский актер Иван Охлобыстин рассказал о тратах на содержание шестерых детей и троих внуков.

По его словам, растить и воспитывать такое количество наследников становится все сложнее.

— Много лет назад дети записали мне на телефон рингтон с фразой: «Папулечка, любименький, пора косить бабло». Так вот и живу я в унисон с этим рингтоном. Содержать такое количество детей и внуков — это, конечно, бездонная яма. Ее невозможно заполнить, — пожаловался артист изданию «Страсти».

Комедийный сериал «Слепой» с Иваном Охлобыстиным в главной роли вышел на телеканале ТНТ в ноябре. Актер сыграл в нем чудаковатого бизнесмена. Стоит ли снимать сегодня комедии, актер рассказал в интервью «Вечерней Москве».

Ранее артист высказался о совместной работе с уругвайской актрисой Наталией Орейро на премьере фильма «Письмо Деду Морозу», которая прошла в Москве 23 ноября. По его словам, она всегда старалась помогать во время съемочного процесса, а также до последнего оставалась на площадке.

