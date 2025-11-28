Проблемы из-за Долиной и обращение в суд: как живет певица Слава

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) обвинила Ларису Долину в проблемах с продажей своей недвижимости из-за ситуации с квартирой народной артистки России. Что происходит в жизни певицы, разбиралось издание News.ru.

Сложности с продажей недвижимости

По словам Славы, ей необходимо продать недвижимость, чтобы помочь семье и заняться перестройкой дома, но из-за судебного разбирательства Ларисы Долиной потенциальные покупатели с опаской относятся к сделкам со знаменитостями.

Певица пожаловалась, что ей приходится проходить дополнительные проверки, которые включают визиты в медицинские учреждения и видеофиксацию процесса заключения договора, а ее честность подвергаются сомнению из-за действий другого человека.

Напомним, что ранее квартира Ларисы Долиной была продана за 112 миллионов рублей, а вырученные деньги ушли мошенникам. Они позвонили певице, представились «сотрудниками спецслужб», убедили продать жилье и перевести деньги на «безопасный счет». В марте 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, признав недействительной сделку, и вернул ей право собственности. 27 ноября Второй кассационный суд признал законными решения Хамовнического суда

Личная жизнь

В октябре певица Слава обратилась к поклонникам, рассказав, что ее близкие люди совершают «мерзкие, отвратительные, предательские» поступки и пользуются ее добротой.

«Они меня просто загнали, затоптали до такой степени. Они меня всю высосали», — отметила Сланевская.

Слава также поделилась тем, что ее любимый человек Анатолий Данилицкий изменял ей и реализовывал ее мечты о семье и доверительных отношениях не с ней, а с другими девушками.

«Я бы хотела, чтобы мы и дальше с тобой путешествовали. Ну, я ждала-ждала, но это все было не со мной, было с другими девушками», — рассказала исполнительница.

В 2025 году Слава сообщила о расставании с бизнесменом Анатолием Данилицким после почти двадцати лет отношений. Она подчеркнула, что до сих пор любит Данилицкого и считает его родным человеком, однако, «его любовницы, кажется, находятся в каждом городе», куда она поедет в рамках тура.

Решение подать в суд

Также осенью Слава сообщила, что намерена обратиться в суд с иском к создателям телепрограммы «Судьба человека», так как ее интервью так и не было показано в эфире и ее «просто кинули».

«Сейчас я подаю на них в суд, поскольку ни сегодня, ни через неделю, ни через две, как раз когда пройдут мои самые большие концерты, ее не будет. Поэтому я обращаюсь в суд на эту программу», — заявила Слава.

Адвокат Сергей Жорин отметил, что в подобных случаях, как правило, заключается договор, в котором оговариваются как сроки выхода в эфир программы, так и условия по возмещению ущерба в случае отмены.

«Схема Долиной» распространилась на автомобили

«Да, предмет иска формально есть — неисполнение условий договора о выпуске передачи в эфир. Но если в договоре есть стандартные оговорки о праве редакции менять сроки или не выпускать выпуск вовсе, шансы на победу минимальны», — пояснил он.

Ранее Слава призналась, что после примирения с певцом Филиппом Киркоровым у нее «камень с души упал». Артистка заявила, что их ссора была «по делу», но она слишком эмоционально отреагировала.