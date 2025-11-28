Пугачевой грозит еще одна потеря в России

Певица Алла Пугачёва может потерять права на товарный знак «Алла Борисовна».

Согласно данным электронной базы Роспатента, срок действия исключительного права истекает в апреле 2026 года.

«Имя правообладателя: Пугачёва Алла Борисовна. Дата, до которой продлён срок действия исключительного права: 10.10.2026», — говорится в извещении об изменениях, касающиеся товарных знаков, знаков обслуживания, размещённом на сайте российского агентства по патентам и товарным знакам.

Под этим брендом артистке разрешено производить и продавать широкий спектр товаров: от одежды и игрушек до алкогольных напитков и табачных изделий. Также возможна организация путешествий и образовательных услуг.

