Стилист Махмудов назвал певицу Славу наркоманкой и алкашкой

В своей эмоциональной речи против певицы Ларисы Долиной артистка Слава оскорбила ее дизайнера Джемала Махмудова, комментируя костюм в цветах российского флага. Модельер не остался в стороне и ответил на нападки исполнительницы.

© Вечерняя Москва

По его словам, во время личной встречи певица проявляла дружелюбие и даже была заинтересована в сотрудничестве, однако ее текущие высказывания отличаются от тех, которые она ранее озвучивала в адрес модельера.

— Она меня называет дизайнером в кавычках, который выпустил Ларису как колобка. Наркоманка, алкашка. Настолько по-хамски это! Я ей культурно написал в сообщения, чтобы она не позорилась и не показывала себя 13-летней гормональной девочкой, которая истерит на всю страну. Коза драная!, — высказался Махмудов в комментарии StarHit.

27 ноября Слава пожаловалась, что теперь не может продать ни одну квартиру, так как покупатели боятся обмана от нее после скандала с продажей жилья Ларисы Долиной. Она пояснила, что решила продать жилье, чтобы помочь детям и сделать ремонт себе и сестре. Но, по словам артистки, потенциальные покупатели отказываются приобретать у нее квартиру.