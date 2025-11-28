Пугачева получила удар, откуда не ждала

Долгое время Алла Пугачева исполняла композицию Владимира Высоцкого "Бокал". Песня была одной из самых ярких в репертуаре Примадонны. Но, после того, что сделал с хитом Максим Аверин, версию Пугачевой перестанут слушать.

"Она превратила "Бокал" в честь своего шоу. Это раздражало поклонников Высоцкого: они называли произведение "мужским" и упрекали исполнительницу в недостатке энергии, которую она маскирует женскими театральными приёмами, в которых порой переигрывает", — пишет "Московский комсомолец".

Отметим, что "Бокал" известен в трех вариантах. Первым песню исполнил Высоцкий, у него композиция получилась властной, полный энергии и силы. Затем "Бокал" перепела Марина Влади, наполнив хит неизбывной женской тоской. Алла Пугачева же сделала из песни театральную зарисовку, которую обожали поклонники Примадонны.

Аверин пошел дальше и придал композиции новое звучание. "Бокал" Максим исполнил на своем творческом вечере 26 ноября. Актер вернул песне мужскую прямоту, сохранил ее драматизм и превратил исполнение в живой мини-спектакль.

"В проигрышах артист читал короткие страстные монологи, каждое слово добавляло напряжения и энергии. Молодые актеры на сцене через пантомиму усиливали динамику, их движения создавали ощущение полного погружения — сцена ожила, и номер превратился в событие", — пишет корреспондент "МК".

Зал оценил "Бокал" Аверина овациями. Некоторые зрители шептались, что это настоящий удар по Алле Борисовне, ведь она долгие годы считала, что спела лучше Высоцкого и никто никогда не сможет сделать эту песню более выразительной.