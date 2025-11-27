Актер Аверин ответил на вопрос о детях

Актер Максим Аверин, которому 26 ноября исполнилось 50 лет, ответил на вопрос о детях. В интервью StarHit он признался, что у него уже вряд ли получится это осуществить.

У Аверина спросили, не задумывается ли он о своих детях или эта тема закрыта.

«Я не думаю об этом. Точнее, так. Думаю, что, наверное, это уже не получится. По крайней мере, делать что-то специально я не буду. Бог меня очень щедро одарил в жизненных событиях. Может быть, это такой баланс», — ответил актер.

Он отметил, что не испытывает дискомфорта или ужаса от мысли о том, что после него никого не останется, особенно, учитывая, что дети не обязаны оправдывать надежды родителей.

«И потом, 30 студентов — это тоже мои дети. Когда они поступили, я сказал: "Жизнь может сложиться по-разному. Даже очень талантливый человек иногда исчезает в этом пространстве, а кто-то, наоборот, взлетает. Но то, что мы друг у друга навсегда — это точно. Я ваш худрук навсегда. Каждый из вас навсегда в моем сердце"», — добавил Аверин.

Актер не афиширует свою личную жизнь, прослыв заядлым холостяком. В разные периоды ему приписывали романы с коллегами, в том числе с Викторией Тарасовой и Марией Куликовой, но официального подтверждения они не получили. В 2023 году Аверин признался, что много лет был в отношениях, но они завершились. Имя своей возлюбленной он раскрывать не стал.