Долина помешала певице Славе продать квартиры

Певица Слава впервые открыто призналась в нелюбви к Ларисе Долиной. Анастасия Сланевская только что рассказала в соцсетях, что из-за истории с квартирой исполнительницы она теперь не может продать свое жилье.

По словам Славы, у неё сорвалось уже две сделки. Как только потенциальный покупатель видит в документах имя знаменитости, он сразу отказывается заключать договор купли-продажи, опасаясь, что попадет в такую же ситуацию, как покупательница квартиры Долиной.

Певица Слава сообщила, что всегда строго следует всей букве закона, работает только с проверенными риэлторами и банками. Теперь же из-за созданного прецедента, от артистки для продажи квартиры требуют предоставить несколько справок, в том числе о психическом здоровье по месту жительства и из института им. Сербского. Ещё одно требование -запись сделки на видео и осведетельствование с психологом на камеру. Слава возмущена ситуацией и обвиняет во всем Долину.

Продать свою недвижимость в центре Москвы певица решила, чтобы сделать реновацию в загородном доме, помочь решить жилищный вопрос дочери и сделать ремонт сестре. Однако сейчас эти планы разрушились как карточный домик.

Своим возмущением на грани нервного срыва в свойственной откровенной манере, не стесняясь в выражениях Слава поделилась в социальных сетях.

"Меня трясет, я говорить даже нормально не могу. Мне теперь звонит риэлтор и говорит, что мало того, что надо все экспертизы пройти, у тебя ещё должны записать сделку на видео и ты должна пройти допрос. Теперь, видимо, чтобы оплатить ремонт сестры, мне надо будет одеться в костюм лося и посмешить всю страну", - не без сарказма заметила Слава.

При этом она выложила кадр из шоу "Маска", где Лариса Долина выступала в костюме оленя с рогами.