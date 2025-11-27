Наталия Орейро объяснила, почему она не построила карьеру в Голливуде

Именитая уругвайка и любимица россиян Наталия Орейро дала интервью Надежде Стрелец. Актриса рассказала о личном, в том числе она пролила свет на отношения с Факундо Араной, коллегой по «Дикому ангелу». Также звезда «Богатых и знаменитых» затронула тему карьеры.

Стрелец поинтересовалась у Орейро, почему она не сделала карьеру в Голливуде. Интервьюер начала вопрос с того, что ленты с участием Наталии были номинированы на «Оскар». До «фабрики грез» остается сделать буквально шаг, однако актриса так и не воспользовалась этим шансом.

«Голливуд никогда меня не интересовал. Мне предлагали контракты, делали очень хорошие предложения. И хотя я люблю голливудское кино как зритель, у меня никогда не было потребности признания там», — ответила Наталия.

Орейро тут же назвала минусы построения карьеры в Штатах: ей бы пришлось переезжать, учить новый язык и играть уже не главные роли, а роли латиноамериканок. «Здесь я могу выбирать материал и роли, а там я была бы на вторых ролях», — отметила звезда.