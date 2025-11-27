Бывшая жена Диброва познакомила его с новой возлюбленной

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина сама свела экс-супруга с новой возлюбленной. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По информации издания, Полина Диброва познакомила телеведущего с 43-летней многодетной матерью Екатериной Гусевой, с которой у Дмитрия завязался роман после развода. При этом собеседники издания из окружения Дибровых заявили, что этот роман был частью плана Полины.

«Когда у Полины полыхал тайный роман с Товстиком, вместе с подругами из своего клуба она разработала план сблизить Екатерину с Димой. Более того, Полина прямым текстом сказала мужу, что не против, если у него возникнет интерес к Екатерине. Идею познакомить Диброва с Гусевой подкинула психолог Полины», — сообщили собеседники издания.

В результате, когда информация о романе Полины Дибровой с Товстиком просочилась в СМИ, Дмитрий быстро нашел себе новую возлюбленную.

Напомним, что в сентябре Дмитрий Дибров официально развелся с женой.