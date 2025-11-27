Сукачев рассказал об отношении к Алле Пугачевой

Легенда русского рока Гарик Сукачев считает певицу Аллу Пугачеву национальным достоянием России. О своем отношении к Примадонне он рассказал в интервью «Комсомольской правде».

Сукачев вспомнил о времени, когда снялся в клипе для песни «Мал-помалу» Пугачевой. Он отметил, что их нельзя назвать друзьями — певица всегда относилась к нему очень хорошо, и он платил ей тем же самым. По словам музыканта, несмотря на все скандальные ситуации, которые связаны с Пугачевой, его отношение к ней остается прежним.

«Она — великая актриса, национальное достояние наше. Мое отношение к этой великой женщине не изменилось никак», — отметил Сукачев.

Он добавил, что любые слова о Пугачевой будут недостаточны, а происходящее с ней сегодня у него вызывает только печаль.

Говоря о других артистах, покинувших РФ, Сукачев признался, что испытывает к ним «от презрения до жалости». Конкретных имен он называть не стал, подчеркнув лишь, что по отношению к кое к кому сделал «определенные выводы».