Оксана Федорова раскрыла отношение к Пугачевой

Известная российская телеведущая и модель, заслуженная артистка России Оксана Федорова раскрыла отношение к певице Алле Пугачевой, уехавшей из России. Рассуждениями она поделилась в выпуске проекта «Сорян, это подкаст», доступном на Rutube.

«Конечно, Алла Борисовна — это мощь, это действительно человек, который изменил нашу эстраду популярную. (...) Есть, безусловно, вещи, которые заставляют уважать этого человека», — заявила Федорова.

Она добавила, что старалась не оценивать поступки Пугачевой и не осуждать ее, так как не знала обстоятельств, заставивших ее так себя повести. Однако модель сочла странными высказывания артистки о России. По словам Федоровой, именно в этой стране певица смогла построить успешную карьеру и стать звездой.

Ранее телеведущий Александр Гордон назвал Пугачеву «главной мафиозницей эстрады». Он добавил, что давно не следит за ее творчеством.

10 сентября на YouTube-канале журналистки Катерины Гордеевой (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) вышло интервью с Пугачевой. В нем она утверждала, что уехала из России из-за того, что ее супруга, юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) признали иностранным агентом. Артистка также заявила, что Родина ее предала.