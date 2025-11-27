Юрий Антонов представил новую песню "Доченька"

Популярный певец и композитор вернулся к сочинению новых песен. Его премьера - душевая и трогательная средне-темповая композиция "Доченька". Он сделана в лучших традициях Юрия Антонова еще поры 80-х: запоминающее вступление на соло-гитаре, теплые и мудрые интонации в вокале, качающий ритм, красивая мелодия.

При этом, как известно, у самого Юрия Антонова дочерей нет. Однако песня получилась столь прочувственной и теплой, светлой, что в программе "Посиделки" на "Дорожном радио" музыкант решил подробнее рассказать о том, как и почему написал именно такой хит.

- Я давно вынашивал идею этой композиции. Крайне редко стихи и музыка идеально совпадают, но "Доченька" - именно тот случай, - рассказал Юрий Антонов в радиоинтервью. - Песня родилась из просьбы одного старого друга написать песню для его любимой дочки.

Артист добавил, что "перипетии семейной жизни - тема, близкая для всех родителей. Уверен, многие смогут узнать в этих строках себя. Хотя песня звучит в эфире всего пару дней, многие слушатели уже спросили, можно ли найти песню на цифровых сервисах. Честно говоря, она так хорошо легла на музыкальное полотно "Дорожного радио", что я не уверен, стоит ли вообще выпускать ее где-то еще…".

В итоге песню пока можно слышать только в эфире. Причем не только на "Дорожном радио", но и, например, на "Русском радио". Зато на "Доченьку" уже снят видеоклип, демонстрирующий фотографии Юрия Антонова разных лет его музыкальной карьеры.

Кстати

Юрий Антонов рассказал и о том, что в этой песне он представил собирательный образ "доченьки". И писал эту песню для "многих мам, пап, детей…"