Митя Фомин высказался о вторжении в его личную жизнь

Певец Митя Фомин назвал свое возможное отцовство личным делом, в которое посторонние не должны вмешиваться. Его слова передает издание kp.ru.

Артист считает, что все в жизни происходит по своим законам, в которые не стоит лезть.

«Если случится, значит, пускай случится. Нет — значит, случится что-то другое. Я не думаю, что кто-то очень сильно ждет моего ребенка. Все с ума сходят, люди пишут в соцсетях, спрашивают, когда же вы родите. Господи, ну а вам-то что?» — высказался Митя.

Также Фомин заявил, что интерес посторонних к личной жизни артистов порой выходит за пределы разумного.

Ранее стало известно, что российский певец Митя Фомин рассказал, что ему может грозить штраф о неоказании помощи из-за его профессии.