Мария Янковская рассказала о проблемах из-за популярности

13-летняя певица Мария Янковская, известная благодаря песне Sigma Boy, призналась в проблемах из-за популярности. Как сообщает «КП», девочка ушла на онлайн-обучение из обычной школы.

Янковская отметила, что на в декабре у нее много планов и съемок, но встречать Новый год она точно будет в узком кругу, со своей семьей — родителями и братом.

«Потому что новогодняя ночь, в принципе, праздник Новый год ассоциируется у меня с семьей. Я бы очень хотела всегда проводить его с семьей. Я считаю, что семья всегда важнее, чем деньги», — сказала Янковская.

Исполнительница также рассказала, что отучилась в обычной школе всего 5,5 лет — позднее ей пришлось перейти на онлайн-обучение из-за своей популярности и событий в жизни.

«Очень удобно, потому что всегда остается время на какие-то съемки. Даже если я ухожу на какие-то утренние съемки или вдруг у меня гастроли, как я уже сказала, я в любое время в любом месте, в любой точке мира могу посмотреть лекции, могу сделать домашнее задание или пройти аттестацию», — добавила она.

Ранее Янковская рассказывала о своем дне рождении — 21 сентября она отмечала 13 лет. У девочки был виш-лист и ей подарили почти все, что она хотела, однако больше всего ей запомнилась золотая рыбка.