Раскрыт заработок организаторов новогоднего концерта «Тату»

Telegram-канал «Звездач» сообщил, что организаторы новогоднего концерта «Тату» в Москве заработают более 12 миллионов рублей. Выступление состоится в январе 2026 года.

«Звездач» рассказал, что стоимость билетов на концерт начинается от 3549 рублей. Цена самых дорогих билетов превышает 22 тысячи рублей.

Группа «Тату», в которую входят Елена Катина и Юлия Волкова, сообщила о воссоединении летом 2025 года. Официально группа распалась в 2011 году.

После распада группы Волкова и Катина выступали вместе на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Также они спели в 2016 году на юбилее детского театра-студии «Непоседы».