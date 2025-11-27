Историю с квартирой Долиной увековечили на «Википедии»

На «Википедии» появилась статья под названием «Эффект Долиной», посвященная серии афер с продажей квартир. «Эффектом Долиной» статья называет «ряд событий на рынке вторичной недвижимости России, вызванный участившимися случаями возврата судами квартир продавцам, часто - без сопутствующего возврата покупателю уплаченных им за квартиру денег».

В четверг, 27 ноября, Второй кассационный суд признал законными решения Хамовнического суда и Мосгорсуда вернуть певице Ларисе Долиной квартиру, которую она потеряла из-за действий телефонных мошенников.

Сообщалось, что квартира певицы была продана за 112 миллионов рублей, а вырученные деньги ушли мошенникам. Они звонили певице, представлялись «сотрудниками спецслужб», убеждали продать жилье и перевести деньги на «безопасный счет».

Квартиру певицы купила 34-летняя Полина Лурье. Позже суд удовлетворил исковые требования об оспаривании сделок по отчуждению квартиры. Суд установил, что Долина не осознавала своих действий.

В 2025 году появилось множество сообщений о случаях, когда сделки с жильем признавались незаконными. Чаще всего продавцами квартир были пожилые люди. Сообщалось, что пенсионеры продают квартиры, а затем возвращают себе имущество через суд как единственное жилье, утверждая, что заключали сделку под влиянием аферистов.

В таких делах часто встречается третье лицо - телефонный мошенник (часто из украинских мошеннических «колл-центров»). Он представляется сотрудником банка или силовиком, убеждает жертву, что ее деньги и жилье под угрозой. В результате жертва быстро продает квартиру, а вырученные средства отправляет на «безопасные счета», так деньги и попадают в руки мошенников. Жертвы, осознав, что их обманули, отказываются выезжать и подают в суд.

Адвокат Павел Хлюстов рассказывал «Ведомостям», что прокуратура в таких делах «защищает социально незащищенных» - пенсионеров, а суды исходят из того, что у человека могла быть нарушена свобода волеизъявления. На практике появляется новая категория потерпевших - добросовестные покупатели.

Источник «Ведомостей», который участвовал в недавних обсуждениях этой проблемы в Госдуме, привел данные, согласно которым суды вынесли три тысячи решений в пользу продавцов недвижимости. Однако в Верховном суде (ВС) России заявили, что эта информация не соответствует действительности.

В суде подчеркнули, что статистики за текущий год пока нет. ВС назвал недопустимым «умышленное нагнетание обстановки», которое может играть на руку «заинтересованным участникам рынка».