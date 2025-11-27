Гарик Сукачев высказался об Алле Пугачевой

Волна публичных обсуждений не смогла поколебать личное отношение Гарика Сукачева к Алле Пугачевой. Музыкант, известный своей принципиальной позицией, в беседе с KP.RU прямо заявил о том, что для него Примадонна навсегда останется величиной, не подлежащей критике.

© Московский Комсомолец

Сукачев сделал акцент на своем неизменном восприятии артистки. Он подчеркнул, что никакие внешние факторы не повлияли на его взгляд.

«Она – великая актриса, национальное достояние наше. Мое отношение к этой великой женщине не изменилось никак», — отметил Сукачев.

По его словам, сколько бы ни говорили о Пугачевой, всех слов все равно будет недостаточно, чтобы по-настоящему оценить ее феномен.

Размышляя о происходящем с Пугачевой сегодня, Сукачев привел в пример старый анекдот, который стал особенно актуален.

"Помнишь этот старый анекдот нашей с тобой молодости. Леонид Ильич Брежнев - мелкий политический деятель времен Аллы Пугачевой. В каждой шутке есть столько доля шутки», — поделился музыкант.

Однако он все же назвал все, что происходит с Примадонной, печальным.