Изъятие недвижимости, слухи о личной жизни и бездетность: где сейчас Батрутдинов

В отношении резидента Comedy Club Тимура Батрутдинова подан иск об изъятии недвижимости в интересах развития Москвы. Что происходит в жизни комика, разбиралось издание News.ru.

Конфискация имущества

Департамент городского имущества города Москвы обратился в суд с просьбой изъять имущество артиста. Рассмотрение дела назначено на 18 декабря в Бабушкинском суде Москвы, отмечает издание.

Иск направлен сразу к нескольким ответчикам, имущество просят изъять «в целях комплексного развития столицы». При этом в пресс-службе суда не уточнили, о каких именно объектах идет речь.

По словам адвоката Александра Бенхина комику, скорее всего, придется расстаться лишь с «условным гаражом», а СМИ с помощью кликбейтных заголовков пытаются «притянуть внимание читателя».

«Скорее всего, речь идет о каком-нибудь старом гараже в каком-нибудь гаражно-строительном кооперативе, которыми мало кто пользуется. Но, видимо, много лет назад Тимур купил такой гараж, и он до сих пор числится на его имени. Я просто гадаю. Это мое профессиональное суждение и предположение», — пояснил Бенхин.

По мнению адвоката, цена постройки, вероятно, не превышает половины гонорара Батрутдинова за проведение вечера.

Личная жизнь

Тимур Батрутдинов никогда не был женат и в поисках второй половинки приходил на шоу «Холостяк». Вместе с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой он также принимал участие в программе «План Б». Звезд тогда заподозрили в романе, однако они опровергли эти слухи.

Телеведущая и сваха Роза Сябитова на «Шоу Воли» предположила, что Батрутдинов не может найти себе невесту из-за своего друга Гарика Харламова.

«Я бы категорически запретила ему дружить с Харламовым. Сам Харламов женился и развелся, и сейчас достаточно активная жизнь у него. А у Тимурчика что? Ему надо прекратить дружить с ним вне работы — и все наладится», — заявила артистка.

При этом Батрутдинов является крестным отцом четырех детей: ребенка своей племянницы, дочери комика Гавра Гордеева, сына Алексея Лихницкого и дочери Гарика Харламова.

Чем занимается?

Тимур Батрутдинов является частым гостем различных телешоу. Так, 9 ноября стартовал четвертый сезон шоу «Аватар», где он входит в состав жюри.

Кроме того, он принимает участие и в кинопроектах. Сейчас в производстве находятся: «Простоквашино», «Невероятные приключения Шурика» и «Любовь и пломбы».

Напомним, что ранее Тимур Батрутдинов присоединился к шоу «Мастер игры». В ходе него он проявил интерес к Мариам Тилляевой, внучке первого президента Узбекистана.