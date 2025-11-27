«Бедна, как церковная мышь»: адвокат раскрыла доходы Седоковой

Адвокат семьи баскетболиста Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова высказалась о доходах его экс-супруги, певицы Анны Седоковой. Как сообщает Voice, она уверена, что брачный договор спортсмена и артистки признают ничтожным.

Она отметила, что документ был подписан американским нотариусом, который заверял не содержание бумаг, а только подписи сторон. Однако в России нотариус обязан проверить содержание договора на соответствие закону и разъяснить сторонам правовые последствия.

«Если сторона не владеет русским языком и не говорит, не пишет, не читает на русском, должен быть переводчик. Всего этого не было, потому что человек, который заверил подпись, такими правами не обладал», — заявила Гаврилова.

Она добавила, что после оформления бумаг Седокова вернулась в Россию и использовала брачный договор в Росреестре при продаже квартиры Тиммы. Ведомство документ на подлинность проверять не стало. Близкие об этих документах не знали до тех пор, пока адвокат не открыла нотариальное дело.

Гаврилова также заметила, что певица не зарабатывала в период брака с баскетболистом и напомнила, что Седокова публично говорила о богатстве супруга. При этом после его смерти стала распространяться информация, что его якобы содержала артистка.

«У Седоковой не было никакого дохода. Согласно ее справкам 2-НДФЛ, она просто бедна, как церковная мышь. Как же она могла содержать человека, не имея дохода?», — задалась вопросом адвокат.

Напомним, что в середине октября 2024-го певица Анна Седокова обратилась в суд с иском о расторжении брака с Янисом Тиммой. В конце года судебный участок мирового судьи удовлетворил иск. В декабре 2024 года 32-летний Тимма был найден мертвым в Москве. Источники СМИ в правоохранительных органах заявили, что он совершил самоубийство. Семья спортсмена добивается возбуждения дела о доведении до суицида.