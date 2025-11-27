Певица Катя Лель рассказала, что подарит маме на праздник.

В беседе с Общественной Службой Новостей она заявила, что выбрала в качестве презента технику и путешествие.

«Хочу, чтобы мама всегда была окружена заботой и ни секунды не отвлекалась на домашние заботы. Недавно я с ней путешествовала по Москве, а теперь отправлю её отдыхать в тёплые края», — сообщила Лель.

В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября.

Ранее психолог бренда эмоциональных товаров modi Анастасия Мироненко рассказала, что проявление любви к маме будет лучшим для неё подарком.