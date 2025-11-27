Звезда «Дома-2» заявил, что СМИ довели его до срыва

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Андрей Чуев заявил, что появившиеся в СМИ обвинения в его адрес спровоцировали у него суицидальные мысли. Об этом сообщает «СтарХит».

© Соцсети

Чуев стал участником «Дома-2» в 2005 году. В 2008-он женился и позже стал отцом девочки. Сообщалось, что некоторое время он вместе с женой и дочерью жил в США. В 2015 году Чуев вернулся на реалити-шоу и начал отношения с Мариной Африкантовой.

Осенью 2025-го появились сообщения, что Чуева обвиняют в мошенничестве с частной школой в ОАЭ. Сам Чуев заявил, что ему не предъявляли официальных обвинений, и пообещал обратиться в суд.

Позже, по данным «СтарХита», Чуев заявил, что у него случился «психологический срыв». Бывший участник «Дома-2» рассказал, что очень плохо себя чувствует.

«Я всю ночь не спал и каждую минуту у меня были панические атаки. <…> Довели, я больше не хочу жить в мире, где СМИ могут вот так просто разрушить твою жизнь клеветой. Если со мной что-то случиться, прошу винить в этом данные издания, все они разместили клевету в отношении меня», - процитировало издание Чуева.

Также Чуев попросил «простить его за то, что он не совершал». Он сообщил, что едет в госпиталь.