Начался бракоразводный процесс Арнтгольц и Богатырева

В Сети муссируется информация о разводе Татьяны Арнтгольц и Марка Богатырева. Интересно, что в разговоре с журналистами популярный актер опроверг эти данные, а вот в суде репортерам рассказали, что заявление действительно зарегистрировано.

Более того, сегодня, 27 ноября, в Лефортовском суде Москвы должно было состояться первое слушание по бракоразводному процессу актеров. Но у здания суда собрались только журналисты. Ни Татьяна Арнтгольц, ни Марк Богатырев на первое заседание по бракоразводному процессу не явились.

Беседа в суде все же состоялась, но без присутствия сторон. Следующее заседание назначено на 11 декабря, сообщает Teleprogramma.org. Не исключено, что уже тогда Арнтгольц и Богатырев будут присутствовать.

Впрочем, не исключено, что Татьяна и Марк передумали разводиться. В Сети многочисленные поклонники надеются, что пара сумела преодолеть трудности в браке. Отметим, что у Арнтгольц и Богатырева подрастает маленький сын Даниил.

Напомним, артисты познакомились в 2018 году. В 2020 году Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц официально оформили отношения.