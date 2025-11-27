Певец Валерий Меладзе выступил на одном концерте с шоуменом Максимом Галкиным*(признан иноагентом на территории РФ). Артисты вместе вышли на сцену в Молдании. Об этом сообщает Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Видео с концерта опубликовали зрители в социальных сетях. Один из поклонников звезд заснял, как они исполняли песню Муслима Магомаева «Синяя вечность». Некоторые пользователи разозлись из-за этого ролика, так как посчитали, что сбежавшие из России артисты не должны были трогать творчество легендарного музыканта.

«Только песню опошлили», «Почему не на мове? Вот в чем вопрос», «Такую песню своими ртами грязными поют», «Жесть. Муслим Магомаев уже перевернулся в гробу», - обсуждают в комментариях.

Напомним, что Максим Галкин* и Валерий Меладзе уехали из России после начала СВО. Певец иногда приезжает в страну, но не дает концертов, а шоумен не возвращается уже три года и высмеивает соотечественников на своих концертах.

Ранее жену Валерия Меладзе Альбину Джанабаеву заметили в Москве.

*Признан иноагентом на территории РФ