Мария Кожевникова рассказала о воспитании четверых детей

Мария Кожевникова рассказала о сложностях воспитания четверых детей. Об этом сообщает Kp.ru.

Мария Кожевникова и ее супруг Евгений Васильев воспитывают четверых детей: 11-летнего Ивана, 10-летнего Максима, 8-летнего Василия и 2-летнего Александра. Знаменитость выбралась на светское мероприятие вместе с мужем, оставив детей на бабушку.

По словам актрисы, в воспитании она использует разные подходы.

«Я практикую и строгость, и нежность, и заботу, и любовь. Я разная. Я не стараюсь, я не придумываю, какой мне быть мамой», — заявила она.

Кожевникова объясняет, что она подстраивается под разные характеры детей. При этом сил на воспитание у актрисы иногда просто не остается.

«Иногда, знаете, и поплакать хочется, все эмоции негативные. Потому что представляете, трое мальчишек старших, они и дерутся, и ругаются, и в этих разборках постоянно мы находимся», — добавила она.

