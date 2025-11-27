Митя Фомин ответил на слух, что сделал ремонт в квартире на 30 млн рублей

Певец Митя Фомин опроверг в беседе с kp.ru слухи о том, что стоимость ремонта в его квартире превышает 30 миллионов рублей.

Фомин уверил, что ремонт обошелся ему в разы меньше. Он объяснил, что многое сделал по бартеру. К примеру, артист не платил за производство мебели, штор и столярные работы. Как отметил артист, он не стесняется того факта, что получил услуги за рекламу.

По словам Фомина, ремонт в квартире затянулся из-за его привычки к накопительству. Исполнитель признался, что не хотел расставаться и выбрасывать старые элементы декора.