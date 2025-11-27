Риту Дакоту уличили в «синдроме жертвы»

Певицу Риту Дакоту (Маргарита Белогай) уличили в «синдроме жертвы» в отношениях с мужем. Как сообщает Super.ru, об этом ей заявили подписчики после того, как она столкнулась с очередной неудачей.

В своих соцсетях Дакота рассказала, что сломала больной палец на ноге. Следом она опубликовала снимок с мужем Федором Белогаем — певица заявила, что он ее главная опора в любой ситуации, а в случае с пальцем теперь и буквально.

«Издали складывается ощущение, что вы всегда должны быть немощны, чтобы он вас спасал…», — ответила на ее пост одна из подписчиц.

Артистка не согласилась и заявила, что по всей видимости «специально» ударила себе палец на ноге.

«Или как вы себе это представляете? Эзотерически "создала себе отмену концертов, неудачную операцию и перелом пальца ради дополнительной заботы мужика", который и без того меня на руках носит?», — написала Дакота.

Напомним, что минувшим летом Дакота заявляла, что завершает свою карьеру якобы из-за запрета выступать в России. До этого она провалилась при попытке организовать концерты на Бали и Пхукете. В октябре певица жаловалась, что пережила неудачную пластику лица, из-за чего ей потребовалась новая операция.