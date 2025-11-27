Анна Семенович призналась в операции по уменьшению груди

Певица Анна Семенович сделала откровенное признание о трагических последствиях пластической операции, к которой ее подтолкнуло давление общественного мнения. Об этом исполнительница рассказала в своих социальных сетях.

Десять лет назад, в 2015 году, артистка, будучи недовольной тем, что её природные данные затмевают профессиональные успехи в спорте и шоу-бизнесе, решилась на операцию по уменьшению груди. Этот шаг обернулся настоящим кошмаром. По словам звезды, хирург выполнил работу крайне некачественно, едва не поставив под угрозу её здоровье и карьеру.

Раны после вмешательства долго не заживали, и Семенович была вынуждена в срочном порядке искать другого, более профессионального врача для исправления ошибок. Последующая реконструктивная операция потребовала безумных финансовых затрат и стала серьезным испытанием для организма: за полтора года певица перенесла множество процедур под наркозом.

Этот период практически вычеркнул её из профессиональной деятельности, поскольку физическое состояние не позволяло работать. Переломным моментом стало обращение к психотерапии, которая помогла артистке перестать зависеть от оценок извне. Сегодня, имея девятый размер груди, Анна Семенович уверенно демонстрирует свою фигуру в откровенных нарядах и купальниках, подчеркивая, что полностью приняла себя и больше не намерена что-либо менять в своей внешности.