57-летняя Валерия пришла на премию в блестящем бюстгальтере

Певица Валерия вышла в свет в блестящем бюстгальтере. Фото опубликовано на сайте Peopletalk.

57-летняя Валерия и ее 56-летний супруг Иосиф Пригожин стали гостями церемонии вручения премии «Блогема», которая прошла в киноконцерне «Мосфильм». Певица позировала перед фотографами в блестящем бюстгальтере, черном брючном костюме и серьгах. Артистка добавила к образу сумку в стразах и кольца. Знаменитости собрали волосы в высокий хвост и сделали макияж с черными стрелками и нюдовой помадой.

Среди гостей также были Анастасия Решетова, Александра Трусова и Макар Игнатов, Елена и Денис Кукояки, Надежда Сысоева и другие звезды.

Несколько недель назад Пригожин рассказал о реакции Валерии на отказ в «Грэмми». Он заявил, что его жена не расстроилась из-за того, что не попала в список номинантов американской музыкальной премии. Продюсер добавил, что сам факт ее включения в число возможных номинантов – уже достижение, поэтому она все «давно доказала».

Отказ во включении в список номинантов объяснили тем, что трек Валерии «Исцелю» не соответствует международным стандартам и требованиям, рассказал Пригожин. Он отметил, что в будущем году пара вновь планирует попробовать свои силы и побороться за награду.