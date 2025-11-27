Лепс прокомментировал заявление о необходимости «Путинграда»

Народный артист России Григорий Лепс в Telegram-канале опроверг, что призывал переименовать город в ДНР в Путинград.

В ноябре в сети распространился ролик, в котором Лепс призывал переименовать город Красноармейск (украинское название — Покровск) в Путинград после окончания специальной военной операции. Народный артист назвал ролик фейком. Он призвал поклонников быть бдительными в век высоких технологий.

«На данный момент это видео с измененной с помощью ИИ речью используется украинской пропагандой. Снято в апреле этого года. Презентовали на радио совместный дуэт с Лешей Свиком», — отметил артист.

В июне Служба безопасности Украины (СБУ) объявила российского певца Григория Лепса в розыск. В начале марта певцу заочно предъявили обвинения из-за его поддержки российской военной операции на Украине. Одной из причин стало обещание Лепса платить российским военным по миллиону рублей за каждый уничтоженный танк ВСУ.