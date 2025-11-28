Российская актриса высказалась по поводу волны разводов звездных пар

Анна Хилькевич: люди разводятся, потому что не могут найти общий язык
В последнее время многие звездные пары пережили развод. Актриса Анна Хилькевич в беседе с представителями прессы высказалась о причинах расставания звезд, а также рассказала, на чем держится ее собственная семья. Ее слова приводит Teleprogramma.org.
Как заметила артистка, сейчас действительно прокатилась крупная волна разводов среди всех их друзей. При этом она обратила внимание на то, что они с супругом в среднем возрасте, и они поняли, что это может обернуться сильной болью. Поэтому, по словам Хилькевич, нужно создавать что-то такое, что могло бы укрепить отношения.
Актриса отметила, что люди решают развестись, потому что не могут найти общий язык, им не хватает взаимопонимания, а это основа общения.
У Хилькевич поинтересовались, обращались ли они с мужем к семейному психологу. Она указала, что у них был сложный период, однако им не удалось подобрать того психолога, который мог бы решить все за них. Тем не менее артистка добавила, что семейная терапия кому-то действительно может быть нужна.