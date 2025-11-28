Российская актриса высказалась по поводу волны разводов звездных пар

В последнее время многие звездные пары пережили развод. Актриса Анна Хилькевич в беседе с представителями прессы высказалась о причинах расставания звезд, а также рассказала, на чем держится ее собственная семья. Ее слова приводит Teleprogramma.org.

© Московский Комсомолец

Как заметила артистка, сейчас действительно прокатилась крупная волна разводов среди всех их друзей. При этом она обратила внимание на то, что они с супругом в среднем возрасте, и они поняли, что это может обернуться сильной болью. Поэтому, по словам Хилькевич, нужно создавать что-то такое, что могло бы укрепить отношения.

Актриса отметила, что люди решают развестись, потому что не могут найти общий язык, им не хватает взаимопонимания, а это основа общения.

У Хилькевич поинтересовались, обращались ли они с мужем к семейному психологу. Она указала, что у них был сложный период, однако им не удалось подобрать того психолога, который мог бы решить все за них. Тем не менее артистка добавила, что семейная терапия кому-то действительно может быть нужна.