У беременной Чекалиной обнаружили проблемы со здоровьем

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), помещенная под домашний арест по делу о незаконном выводе денег за границу, находится на 25-й неделе беременности и у нее возникли проблемы со здоровьем. Об этом рассказал жених Лерчек Луис Сквиччиарини, пишет Super.ru.

Напомним, что Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина обвиняют в незаконном выводе за границу более 250 миллионов рублей, полученных при продаже фитнес-марафонов блогера. Летом 2024 года Чекалины развелись после 12 лет брака, у них трое детей: двойняшки Алиса и Богдан 2016 года рождения и сын Лева 2022 года рождения.

При этом сейчас Лерчек находится на 25-й неделе беременности. Отец ребенка - Луис Сквиччиарини - опубликовал в соцсетях трогательное видео со снимком с УЗИ и подчеркнул, что его главный долг сделать все возможное для здоровья и безопасности будущей мамы и малыша.

«Здоровье требует постоянного внимания: врачи диагностировали анемию и гестоз, поэтому контроль специалистов и регулярные визиты в клинику жизненно важны для благополучия малыша (последнее УЗИ было сделано на 18 неделе)», — сообщил он.

При этом пол ребенка родители пока не знают, но пообещали обязательно поделиться этой информацией с поклонниками.