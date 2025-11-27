Рэпер Macan отправился служить в элитный спецназ

Рэпер Macan (настоящее имя - Андрей Косолапов), готовящийся отслужить в армии, получил распределение в элитный спецназ Росгвардии.

Его распределили в центр спецназначения "Витязь", сообщил Telegram-канала SHOT. Его бойцы участвуют в борьбе с терроризмом, освобождении заложников и пресечении массовых беспорядков.

Ранее 23-летнему Андрею Косолапову присвоили категорию "А" - "годен без ограничений".

Летом СМИ писали, что музыканту грозит тюремный срок за уклонение от призыва - Macan проигнорировал шесть повесток в военкомат. Позже в своих соцсетях он написал, что не скрывался от призыва и не покидал Россию.