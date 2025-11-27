Шахиди назвал топ самых дорогих артистов на корпоративах‑2025

Группа «Ленинград», рэпер Баста (Василий Вакуленко), «Руки Вверх» и народная артистка РФ Ирина Аллегрова стали лидерами списка самых высокооплачиваемых и приглашаемых артистов на новогодние корпоративы 2025 года. Об этом сообщил российский продюсер Табриз Шахиди агентству ТАСС.

По словам Шахиди, в топ также входят Анна Asti, Филипп Киркоров, Егор Крид, Сергей Лазарев, Дима Билан, группа «Звери», Григорий Лепс, Полина Гагарина и Shaman. Отдельно продюсер упомянул певца Леонида Агутина, который, по его словам, «хоть и не является самым дорогим артистом, но работает больше всех».

Шахиди сообщил, что среди исполнителей, которые пользуются наибольшим спросом в этом году, снова фигурируют такие исполнители, как Zivert, «Иванушки International», Николай Басков, Владимир Пресняков, UMA2RMAN, «Дискотека Авария», Алексей Чумаков и «А-Студио».

Продюсер резюмировал, что гонорары всех этих артистов находятся в диапазоне от 20 млн до 6 млн рублей, включая налоги и дополнительные условия райдера. Самую маленькую цену берут новые исполнители — например, певица Bearwolf (Валерия Василевская) и группа «Бонд с кнопкой».